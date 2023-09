Designazioni Arbitrali Serie A: Lecce-Napoli sotto il fischio di Pairetto di Torino

Il Napoli è ospite del Lecce al Via del Mare nella sfida valida per la settima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15.

Il prossimo weekend di Serie A si preannuncia elettrizzante, con la settima giornata del campionato italiano in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2023. Arrivano anche le anticipazioni sulle designazioni arbitrali di giornata con i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare. Nel mirino, c’è anche il match tra Lecce e Napoli, con il fischio iniziale affidato a Pairetto di Torino e coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, Collu quarto uomo e Paterna e Doveri al VAR. Di seguito la sestina arbitrale:

LECCE – NAPOLI Sabato 30/09 h.15.00

PAIRETTO

MELI – ALASSIO

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI