Napoli sfida Lecce e Real Madrid: Garcia ancora in emergenza difensiva

Il Napoli si prepara a sfidare Lecce e Real Madrid: ma Garcia è sempre alle prese con l’emergenza in difesa.

Dopo la brillante vittoria interna contro l’Udinese, il Napoli si tuffa immediatamente nella preparazione per la prossima sfida contro il Lecce, che si terrà al Via del Mare sabato alle ore 15. Non c’è tempo per rifiatare, considerando che un gigantesco impegno in Champions League si profila all’orizzonte. Martedì prossimo, il Maradona ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che promette di essere uno dei match chiave e più entusiasmanti del girone C, in cui figurano anche Union Berlino e Braga.

La Difesa del Napoli Sotto Pressione: ancora emergenza per Garcia

Tuttavia, mentre il Napoli si prepara ad affrontare queste due partite cruciali, il tecnico Rudi Garcia deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, una situazione che sembra destinata a protrarsi. La prossima sfida contro il Lecce vedrà ancora l’assenza dei due centrali, Juan Jesus e Amir Rrahmani, che anche oggi hanno svolto allenamenti separati. È praticamente impossibile aspettarsi che tornino disponibili in soli due giorni. La loro partecipazione alla sfida di Champions appare altrettanto improbabile. Sarà quindi un autentico tour de force per i difensori Ostigard e Natan.