Sottil su Napoli-Udinese: ‘Vittoria Meritata per gli azzurri, ma il Var Non Doveva Intervenire sul Rigore”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ammette la superiorità del Napoli, solleva dubbi sull’intervento del Var sul rigore.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Udinese nella sesta giornata di Serie A, giocata allo stadio Diego Armando Maradona. Al termine della partita, Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha condiviso le sue impressioni sulla sfida ai microfoni di Dazn.

Sottil: “Il Napoli Ha Meritato di Vincere”

“Sulla sconfitta, la difficoltà della partita era chiara; venivamo qui a giocare contro i campioni d’Italia e sono forti”, ha detto Sottil. “Non abbiamo neanche iniziato male la partita. Il Napoli ha meritato di vincere, e ora dobbiamo archiviare subito e pensare al Genoa che arriva in casa.”

Dubbi sul Var e sul Rigore

Tuttavia, Sottil ha sollevato alcune questioni riguardanti l’arbitraggio. “Non voglio polemizzare sul rigore, ma se l’arbitro non lo ritiene tale, il Var non dovrebbe intervenire”, ha affermato. “Abbiamo fatto degli errori sui gol e non siamo più riusciti ad entrare in partita.”

“Dobbiamo Tornare a Casa e Pensare al Genoa”

Sottil ha concluso sottolineando la necessità per la sua squadra di voltare pagina rapidamente. “Queste partite vanno affrontate anche con una cattiveria agonistica superiore. Dobbiamo tornare a casa e pensare al Genoa”, ha detto.