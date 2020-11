Bologna-Napoli, Gattuso novità in attacco. Mihajlovic, scelte già fatte. Problemi all’aereo degli azzurri, partenza rinviata.

La sfida che vedrà protagoniste Bologna e Napoli si disputerà domenica 8 novembre 2020 allo stadio Renato Dall’Ara , l’impianto che ospita le gare interne dei felsinei. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18:00.

La redazione di sky sport 24 ha riportato le ultimissime su Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Bologna-Napoli sarà una delle partite più interessanti di giornata: gli azzurri non hanno mai vinto gli ultimi tre incontri in Serie A contro i rossoblù (un pari e due ko), dopo aver vinto i precedenti sei. Ma tra Mihajlovic e Gattuso era stato 1-1 lo scorso luglio: Barrow aveva risposto a Manolas.

La rivincita è domenica, queste le probabili scelte dei due allenatori secondo la redazione di SKY Sport. Nessuna novità in vista fra i rossoblù di Mihajlovic, che non recupera nessuno dei tanti giocatori fermi ai box. Riconfermati dunque gli interpreti che nella scorsa giornata di campionato hanno battuto 3-2 il Cagliari: davanti a Skorupski linea a quattro formata da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey, poi Schouten e Svanberg in mediana. Non si tocca nulla nemmeno in attacco: dietro all’unica punta Palacio, il trio Orsolini-Soriano-Barrow.

La novità è in attacco: recuperato Insigne, a scivolare in panchina sarà Politano con Lozano e Mertens che completeranno il reparto insieme a Osimhen. Confermati Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce, così come la coppia difensiva Koulibaly-Manolas e quella mediana Ruiz-Bakayoko. Continua l’alternanza in porta: dopo l’Europa League, Meret è pronto a lasciare nuovamente posto a Ospina.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

Mihajlovic dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha battuto il Cagliari, con Palacio prima punta supportato da Barrow, Soriano e Orsolini. Dominguez potrebbe scalzare Svanberg in mediana, mentre Denswil giocherà sulla sinistra, Hickey è out.

Nel Napoli Lozano, Mertens e Insigne agiranno alle spalle di Osimhen, con Fabian Ruiz e Bakayoko confermati davanti alla difesa. Di Lorenzo e Hysaj pronti a partire dal 1′ sulle fasce di difesa, con Manolas e Koulibaly centrali davanti a Ospina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

PROBLEMI ALL’AEREO DEL NAPOLI

Problema tecnico all’aereo che doveva portare il Napoli a Bologna e partenza rinviata a domattina. La notizia è stata diffusa dal giornalista Carlo Alvino. Prima di affrontare la trasferta i calciatori del Napoli sono stati sottoposti ai tamponi in mattinata. Ecco arrivati da poco i responsi da parte della SSC Napoli: sono risultati tutti negativi al test anti-Covid.