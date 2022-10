Bigon: “Kvaratskhelia straordinario ma mi ha stupito un altro calciatore del Napoli”

Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, afferma che Kvaratskhelia sia straordinario ma è rimasto stupito da un altro calciatore del Napoli

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, si è soffermato sul momento positivo degli azzurri ed ha detto la sua sulle prestazioni di Kvaratskhelia. L’esperto dirigente è stato intervistato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per esprimere la propria opinione sulla campagna acquisti del Napoli in estate: “Devo dire che vengono premiate le scelte del club, non ci sono dubbi su Kvaratskhelia, è un calciatore straordinario e lo sta dimostrando. Ma quello che mi ha stupito, finora, è un altro giocatore di Spalletti. E’ stato bravo anche il tecnico a recuperarlo e renderlo importante per tutta la squadra azzurra”.

Per Bigon il calciatore che più lo ha stupito è Lobotka