Bellinazzo: “Nessuno come il Napoli, ha venduto tanto e migliorato tantissimo”

Marco Bellinazzo esalta la gestione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis che ha venduto giocatori al top e migliorato la rosa di Spalletti.

In questo momento in cui si parla di una cessione della SSCN, bomba lanciata da Corriere dello Sport, la gestione di Aurelio De Laurentiis diventa ancora di più un modello. Zero debiti con le banche, bilancio in ordine ed una management snello che ha prodotto risultati sul campo, ma che può ancora fare il salto di qualità. Il Napoli dopo un’estate travagliata, fatta di grandi cessioni si è saputo migliorare acquistando calciatori giovani, ma di grande qualità che hanno prodotto dividendi dal punto di vista sportivo.

Ecco quanto dice il giornalista Marco Bellinazzo sul Napoli, in una intervista a Il Mattino: “In questo panorama emerge il modello Napoli. «Non ricordo negli ultimi 20 anni una società che abbia tagliato, e non poco, i costi e migliorato così tanto il rendimento, al punto da essere un punto di riferimento per il calcio europeo, sovvertendo i rapporti di forza economica, come si è visto nei confronti col Liverpool. Un esempio virtuoso a cui dovrebbero ispirarsi le altre società italiane, che devono puntare su sostenibilità – difficile senza buoni stadi – e competenze. Una nuova strada. Emi auguro che un titolo possa sollecitare il Napoli verso la realizzazione di un grande centro sportivo che faccia da hub per tutti i giovani del Sud“.