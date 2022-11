Napoli, Lobotka rinnova: ecco le cifre

Stanislav Lobotka rinnova con il Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis vuole prolungare il contratto del centrocampista slovacco.

Cristiano Giuntoli con la SSCN sta lavorando ai rinnovi dei calciatori chiave del Napoli. Si è partiti da Meret e Zerbin. Il portiere è diventato un pilastro perla pota dei partenopei dopo un’estate travagliata, mentre l’ex Frosinone rappresenta il futuro del club. Poi si è passati al rinnovo di Anguissa, altro baluardo della rosa di Luciano Spalletti. Ma tra i rinnovo fondamentali ci sono anche quello di Di Lorenzo, vicino a diventare una bandiera azzurra. Poi ci sono quelli strategici come quello di Kim per togliere la clausola rescissoria e quello di Kvaratskhelia per allontanare voci di mercato.

Lobotka Rinnova col Napoli

Il centrocampista slovacco è un altro punto cardine che la società partenopea vuole assolutamente trattenere. Gazzetta dello Sport scrive che Lobotka è il prossimo della lista per il rinnovo. “Giuntoli da tempo discute con i suoi agenti e anche qui si va verso un prolungamento di altri due anni del contratto: dal 2025 al 2027 con adeguamento di cifre (salirà a 3 milioni di ingaggio) e una opzione per allungare ancora di un anno, al 2028“. Il giocatore ha la volontà di chiudere con gli azzurri e questo mette in discesa l’affare.