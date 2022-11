Pafundi al Napoli, la mossa della società per l’acquisto

Il Napoli si sta muovendo concretamente per Simone Pafundi, talento di 16 anni dell’Udinese che ha esordito in Nazionale.

Il giocatore nato a Monfalcone, ma con i genitori originari di Napoli con una ‘venerazione’ per Diego Armando Maradona, è nel mirino della SSCN. Come vi abbiamo raccontato ieri il Napoli ha interesse concreto per Pafundi. Ovviamente trattare con l’Udinese non è semplice, poiché il club friulano sa di avere tra le mani un talento incredibile che può vendere tra qualche anno ad un prezzo molto più alto.

Calciomercato: Napoli su Pafundi

Ma secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno, c’è un contatto tra Napoli e Udinese per il giocatore. La società azzurra sta trattando anche Lazar Samardzic, altro gioiello nella vetrina della costosissima bottega friulana. Ma è Pafundi l’obiettivo numero uno.

La società azzurra sa di non poterlo prendere subito, ma Cristiano Giuntoli vuole strappare un’opzione per Pafundi, così da essere in prima fila quando l’attaccante sarà ceduto. A spingere verso un passaggio al Napoli c’è anche il papà che farebbe di tutto per vederlo in maglia azzurra. Ma lo stesso Pafundi ha una grande ammirazione per il Napoli, trasmessa proprio dal padre. La volontà del giocatore può essere importantissima in una trattativa, come si è visto recentemente per gli affari Simeone e Raspadori.