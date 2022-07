Bargiggia: “La Juve chiude per Bremer”, il Napoli ancora cerca l’erede di Koulibaly

La Juventus chiude per Bremer e beffa l’Inter di Marotta che da mesi stava seguendo il giocatore brasiliano del Torino. A questo punto i nerazzurri dovranno fare di tutto per trattenere Skriniar, anche se il PSG ci sta puntando forte e Suning ha bisogno di fare cassa per far quadrare i conti. L’annuncio di Bremer alla Juve lo dà Paolo Bargiggia che su twitter scrive: “La Juventus ha praticamente chiuso Bremer. In attesa dell’annuncio ufficiale. 40 mln il costo del cartellino, 4 milioni per 4 anni al giocatore. Condizioni migliorative sia per il Torino che per Bremer che da tempo aveva accordo verbale con Inter“.

Insomma in pochi giorni la Juve ha chiuso l’acquisto di Bremer dopo aver incassato i soldi della cessione di De Ligt. Un comportamento diametralmente opposto a quello che stanno facendo in casa Napoli. La vendita di Koulibaly è oramai fatta da quasi una settimana, nonostante tutto la società di Aurelio De Laurentiis non ha ancora trovato il sostituto. Eppure il club azzurro, per bocca di Giuntoli, ha detto che sapeva da due mesi che avrebbe perso Koulibaly. Ora si punta su Kim ma non si riesce a chiudere, perché nel frattempo si è inserito il Rennes e soprattutto il Tottenham di Conte e quando la Premier League chiama, non è facile non farsi ammaliare.