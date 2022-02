Barcellona-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Barcellona-Napoi è al sfida di Europa League, valida per il match di andata dei sedicesimi di finale. Una gara molto complicata per entrambe le squadre. Giocare al Camp Nou non è mai facile per nessuno, ma il nuovo Barcellona di Xavi non è quello dei vecchi fasti, anche se con gli acquisti di gennaio: Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè i blaugrana si sono rafforzati. La missione del Napoli resta complicatissima ma non impossibile. Entrambe le squadra hanno delle defezioni, per il Barça l’emergenza in difesa è quasi totale, mentre il Napoli deve fare a meno di Lobotka, Politano e Lozano che non sono nemmeno tra i convocati di Barcellona-Napoli.

Barcellona-Napoli: canale tv

La partita di Europa League verrà trasmessa su Dazn e Sky Sport. Per vedere Barcellona-Napoli in streaming sarà necessario avere un abbonamento attivo per una delle due piattaforme, oltre a scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, smart tv, pc e console come Xbox e Playstation. Il match Barcellona-Napoli comincerà alle 18.45. In Europa League, così come in Champions, è entrato in vigore anche il nuovo regolamento dei gol in trasferta. Ora le reti fuori casa non valgono ‘doppio’. Sicuramente un cambiamento sostanziale, anche se Spalletti ha detto che per il Napoli non cambia nulla.