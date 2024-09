Baggio, l’addio commovente a Totò Schillaci: “Fratelli d’Italia per sempre”

L’ex campione Baggio, emozionato, ricorda le “notti magiche” vissute insieme ai Mondiali di Italia ’90 con Schillaci.

La morte di Salvatore ‘Totò’ Schillaci, avvenuta a soli 59 anni, ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi e dei colleghi. L’ex attaccante, noto per le sue gesta indimenticabili ai Mondiali di Italia ’90, è scomparso a causa di un tumore al colon che lo ha costretto a subire due interventi negli ultimi mesi. Schillaci si è spento questa mattina alle 9:55 all’ospedale Civico di Palermo.

Per dare l’ultimo saluto all’ex calciatore, la salma è stata trasferita allo stadio Renzo Barbera, dove è stata allestita una camera ardente all’interno della sala stampa. L’apertura al pubblico è prevista per oggi dalle 16 alle 22 e domani dalle 7 alle 22.

Roberto Baggio, compagno di squadra di Schillaci durante la storica competizione del 1990, ha voluto onorare la memoria dell’amico con un commovente messaggio sui social. Sulla sua pagina Instagram ha scritto: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre.” Un tributo che evidenzia non solo l’amicizia tra i due calciatori, ma anche il legame indissolubile creato durante quel mondiale, che ha segnato la storia del calcio italiano.

La scomparsa di Totò Schillaci segna la fine di un’epoca per il calcio italiano, ma il suo ricordo vivrà nelle memorie di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare. La sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni di calciatori e tifosi.