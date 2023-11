Auriemma: “Chi ha suggerito Garcia a De Laurentiis potrebbe saltare”

Raffaele Auriemma critica la scelta di Rudi Garcia per il Napoli, suggerendo possibili cambiamenti nello staff di scouting del club.

Notizie calcio Napoli – Raffaele Auriemma, noto giornalista e opinionista, ha espresso un giudizio molto critico sulla scelta di Rudi Garcia come allenatore del Napoli, definendola “la più sciagurata” fatta da Aurelio De Laurentiis.

Perché Auriemma Considera la Scelta di Garcia un Errore?

Secondo Auriemma, Garcia non era l’allenatore adatto per il Napoli, un parere che trova riscontro anche in un recente articolo su ‘La Repubblica’.

Le Conseguenze della Scelta di Garcia

A seguito della scelta di Garcia, si prevedono possibili cambiamenti nello staff di scouting del Napoli, con il direttore Maurizio Micheli e il suo team sotto esame.

“Rudi Garcia è stata la scelta più sciagurata che De Laurentiis abbia fatto nella sua luminosa carriera da presidente del Napoli. Ma chi glielo ha suggerito, adesso rischia di saltare”

Quali Erano le Aspettative per il Sostituto di Spalletti?

L’articolo di ‘La Repubblica’ suggerisce che il Napoli cercava un allenatore simile a Luciano Spalletti, ma Garcia si è rivelato molto diverso.

La Metafora di ‘La Repubblica’

Il quotidiano ha paragonato la scelta di Garcia a quella di una clinica che sostituisce un ortopedico con un nutrizionista, evidenziando l’inadeguatezza della decisione.