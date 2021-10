Ammutinamento Napoli, Allan deve pagare la multa. Il brasiliano si difende, tra i testimoni spunta Ancelotti: i dettagli

Allan chiamato a rispondere per l’ammutinamento nel Napoli di Ancelotti. Il club azzurro chiede il pagamento di una multa vicina al 50% di una mensilità dello stipendio.

AMMUTINAMENTO NAPOLI, ALLAN IN TRIBUNALE

Allan chiamato in tribunale per l’ammutinamento nel Napoli di Ancelotti. I fatti risalgono al 2019, quando la squadra decise di non rispettare il ritiro imposto dalla Ssc Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, L’ex centrocampista del Napoli, Allan, dovrà comparire dinanzi al giudice per rispondere alle accuse mosse dalla società di Aurelio De Laurentiis:

“Si partirà da questo quadro il 14 ottobre prossimo: perché tra meno di una settimana si terrà, in una sede del Tribunale di Napoli, una nuova udienza dell’arbitrato che vedrà il Napoli richiedere ad Allan il pagamento di una somma vicina al 50% di una mensilità dello stipendio della stagione 2019/2020 come multa per il comportamento tenuto quella sera.

Il Napoli, attraverso il suo arbitro, punterà di ottenere il pagamento della multa anche a seguito di un presunto screzio con il vicepresidente Edo De Laurentiis nei momenti che hanno preceduto la decisione della squadra di non tornare nel centro tecnico.

Allan (presente in videoconferenza), farà vertere la sua difesa partendo, proprio, da questi presupposti: come può essere applicata la misura del ritiro ad un calciatore infortunato ed inabile (con tanto di certificazione medica rilasciata dal Napoli)? Un calciatore infortunato, per prassi, rientra nella sua abitazione, anche in caso di ritiro”.

ALLAN SI DIFENDE E CHIAMA ANCELOTTI

Nella storia dell’ammutinamento del Napoli, la vicenda Allan ha un peso diverso: ci fu lo screzio con Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, e la richiesta è del 50% di una mensilità considerando anche i danni d’immagine perpetrati al club. Giovedì 14 ottobre Allan dovrà collegarsi con il tribunale di Napoli in videoconferenza per un’udienza.

Allan (così come l’infortunato Malcuit) nella tormentata notte di Napoli-Salisburgo non doveva esserci. Il brasiliano decise di stare al fianco dei suoi compagni in un momento delicato. Poi arrivò la burrasca e la decisione dello spogliatoio di non partecipare al ritiro.

Un danno d’immagine su cui il Napoli non intende assolutamente fermarsi, la prima udienza non sarà definitiva, dovrebbe esserne fissata un’altra in cui Allan potrebbe decidere di coinvolgere tre ex azzurri: Hysaj, Maksimovic, recentemente chiamato in giudizio dal Napoli e Carlo Ancelotti.