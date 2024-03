Alvino spiega perché critica Juve e Inter: “Per difendere il Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino ha motivato le sue frequenti critiche a club come Juve e Inter come un modo per “tutelare il Napoli e la napoletanità”.

CALCIO NAPOLI – Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato il motivo dietro le sue frequenti analisi critiche nei confronti di altre big del calcio italiano come Juventus e Inter. Secondo Alvino, tale atteggiamento è un modo per “difendere il Napoli e tutelare la napoletanità“.

“Devo parlare di quello che fanno male gli altri”

“Perché parlo sempre della Juventus e delle altre squadre, tipo l’Inter? Per difendere il Napoli – ha affermato Alvino – Devo obbligatoriamente parlare di quello che fanno di male gli altri, calcisticamente, per rispetto della nostra napoletanità. È un modo per tutelare il nostro amatissimo Napoli“.

La stoccata all’Inter dopo l’eliminazione

Alvino ha colto l’occasione per punzecchiare i nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Champions: “Alcuni media facevano già i paragoni tra l’Inter di quest’anno e il Napoli dell’anno scorso e sono usciti con una squadra in difficoltà in Spagna. Si sentivano già campioni d’Europa e sono stati puniti anche per quei cori contro i napoletani“.

Il tema dei debiti

Il giornalista ha poi criticato la mancata attenzione mediatica sui debiti delle altre società: “E poi dei debiti nessuno ne parla, come mai?”. Un chiaro riferimento alle situazioni debitorie di Juventus e Inter.

In sostanza, Alvino ha giustificato il suo atteggiamento spesso polemico come una sorta di “legittima difesa” per il Napoli, squadra della sua città, dai presunti doppi standard e dalle eccessive aspettative riscontrate nel raccontare le rivali bianconere e nerazzurre.

Un modo per rivendicare la napoletanità e riequilibrare un racconto calcistico che ritiene spesso sbilanciato a sfavore dei colori azzurri.