Il Milan chiederà il ‘Trattamento Juventus’ per evitare sanzioni pesanti

Secondo Paolo Ziliani, se accertate le irregolarità gestionali, il Milan sfrutterà il precedente del patteggiamento Juve per cavarsela con una multa.

Nell’analizzare il “pasticciaccio Milan” e l’indagine della Procura di Milano sulle presunte irregolarità gestionali del club rossonero, il noto giornalista Paolo Ziliani paventa il rischio di una possibile farsa simile a quella del controverso “Trattamento Juventus” dello scorso anno.

Il precedente del patteggiamento Juve criticato

Ziliani punta il dito contro la decisione di Gravina e Chinè di consentire alla Juventus di patteggiare una sanzione economica di 718mila euro per chiudere il caso delle presunte violazioni finanziarie e gestionali del club bianconero. Un verdetto ritenuto fin troppo morbido per la gravità dei fatti contestati.

Il “Trattamento Juventus” come salvagente per il Milan

Secondo il giornalista, se fossero accertate le irregolarità contestate dagli inquirenti milanesi, il Milan potrebbe sfruttare questo controverso precedente per evitare punizioni adeguate. “Il Milan non farà altro che bussare alla porta della Procura FIGC, farsi ricevere da Chinè, chiedere di godere del ‘Trattamento Juventus’ e patteggiare la pena con una multa”, scrive Ziliani.

La “tolleranza” di Gravina e Chinè criticata

L’accusa è quella di aver creato un “precedente mostruoso che impedisce di fatto alla giustizia sportiva di intervenire punendo con sanzioni adeguate ogni tipo di illecito commesso da un club”. Una sorta di insana “tolleranza” nei confronti dei potenti club di vertice.

Il rischio che la “farsa” si ripeta

In sostanza, il timore di Ziliani è che la stessa “farsa” del patteggiamento con sanzioni irrisorie possa ripetersi anche per il Milan, consentendo al club di evitare provvedimenti severi nonostante eventuali gravi irregolarità fossero accertate dall’inchiesta milanese.

Una dura critica al “lodo Gravina”

Con toni accesi, il giornalista attacca il presidente federale e il procuratore per aver di fatto “impedito alla giustizia sportiva, e le impediranno per sempre, di intervenire punendo con sanzioni adeguate ogni illecito”. Una sorta di “lodo Gravina” che minerebbe alle basi la credibilità del sistema di controlli e sanzioni.

Ziliani ritiene che il controverso “Trattamento Juventus” abbia creato un pericoloso precedente che rischia ora di ripetersi anche per altri top club come il Milan, aprendo la strada all’impunità di fatto per chi detiene maggiori poteri e risorse economiche nel calcio italiano.