Inter-Napoli la partita di Zielinski, momento speciale prima dell’addio

Piotr Zielinski affronterà la sua futura squadra, l’Inter, da separato in casa col Napoli dopo il mancato rinnovo che ha segnato la rottura.

CALCIO NAPOLI – Inter-Napoli sarà una partita molto speciale per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, negli ultimi mesi in azzurro, sta vivendo da “separato in casa” in vista del suo trasferimento all’Inter, la sua prossima squadra, a parametro zero.

La rottura con il Napoli

Tutto è iniziato con il tira e molla per il rinnovo mai arrivato, fino all’epilogo con l’esclusione di Zielinski dalla lista Champions che ha segnato lo strappo. Il Napoli ha così cancellato 8 anni di onorato servizio del polacco, che aveva il contratto in scadenza a giugno ed ha scelto l’Inter come prossima destinazione.

Un centrocampista moderno

Sul piano tecnico, il Napoli perderà un centrocampista duttile e prolifico, capace di 360 presenze, 50 gol e 46 assist in azzurro. Anche quest’anno Zielinski aveva dato il suo contributo con 3 reti prima delle incomprensioni.

San Siro, casa del futuro

Difficile che domenica Zielinski scenda in campo contro la sua futura squadra. A San Siro, casa dell’Inter, si troverà di fronte il suo presente agli sgoccioli e il futuro prossimo, un vero e proprio “passaggio di consegne” in vista della separazione definitiva a fine stagione.

Addio burrascoso

Come spesso accade, molto dipende da come si interrompono i rapporti. E stavolta lo strappo è stato tutt’altro che indolore, con il Napoli che ha escluso il polacco dai propri piani futuri in un colpo solo dopo 8 anni.

In attesa del nuovo corso all’ombra della Madonnina, Zielinski si prepara quindi ad affrontare quella che sarà la sua casa dal 2023/24 con un’inevitabile punta di emozioni per il ponte tra il passato napoletano e il futuro nerazzurro.