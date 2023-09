Alvino: “Ecco i motivi della rottura Osimhen-Napoli. Razzismo, accusa ridicola”

Carlo Alvino svela i dettagli della tensione tra Victor Osimhen e il Napoli. Il mancato rinnovo contrattuale è al centro della crisi.

CALCIO NAPOLI. La crisi tra Victor Osimhen e il Napoli ha catalizzato l’attenzione generale. Carlo Alvino, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli e ha messo in chiaro alcuni punti.

“La Stretta di Mano Non Vale Più”

“Il vero motivo della rottura è il mancato rinnovo. Ad agosto c’era stata la stretta di mano tra De Laurentiis, il procuratore e il calciatore. Dopo 10 giorni Calenda ha cambiato idea. La stretta di mano non vale dobbiamo rivedere l’accordo“, ha detto Alvino. Parole chiare che mostrano come le cose siano cambiate in poco tempo.

Tik Tok: Più di una Piattaforma Ironica

Alvino ha anche parlato di Tik Tok, il social media dove Osimhen è attivo. “Tik Tok è ironico, ma qualcuno ha parlato di razzismo. Siamo fuori dal mondo?”, ha commentato Alvino. Un punto di vista che apre a nuove domande sulla presenza del calciatore sui social.

“Twitter È il Profilo Ufficiale”

“Ricordiamo che il profilo ufficiale per le comunicazioni è Twitter. Tik Tok è un’altra cosa. Personalmente, non avrei pubblicato quel video“, ha aggiunto Alvino. Un monito che sottolinea l’importanza di usare i social con attenzione.

In Attesa delle Scuse di Osimhen

Victor Osimhen sembra aver fatto le sue scuse, ma tutti aspettano una comunicazione ufficiale del Napoli.