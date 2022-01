Alvarez-Napoli, Ceijas: “Infiammerebbe il Maradona, è destinato all’Olimpo del calcio. Vi dico una cosa che non tutti sanno”

Il Napoli pensa a Alvarez, l’agente FIFA Pablo Ceijas ha parlato della trattativa riferendo anche alcune indiscrezioni.

Julian Alvarez è l’obiettivo di calciomercato del Napoli per l’estate. A 21 anni l’attaccante argentino è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale. Si parla con insistenza di un addio imminente di Alvarez che è entrato nel mirino dei top club europei. Eppure il Napoli ci ha visto lungo e si è posizionato in anticipo rispetto alle altre. Già da settimane in Argentina si scrive di un interesse del Napoli per Julian Alvarez, con il presidente De Laurentiis disposto a pagare la clausola rescissoria.

Ai microfoni di radio Marte è intervenuto l’agente FIFA Pablo Ceijas, esperto di calcio argentino. Ceijas, che conosce molto bene le dinamiche del River, ha riportato alcune indiscrezioni su Alavarez:

“Si tratta di un ragazzo dal grandissimo presente e da uno splendido futuro. Giocare nel River Plate non è facile per nessuno, nemmeno per un calciatore navigato: figuriamoci per un giovanissimo.

Quanto costa? 20 milioni netti, ma non tutti sanno che a questa cifra devi aggiungerci le tasse: è un problema ulteriore per chi vuole comprare perché, considerando le norme argentine, serviranno 24,5 milioni complessivi; una cifre che, a mio giudizio, sarebbe comunque ben investita per questo ragazzo di ottime prospettive”.

Sulle caratteristiche di Julian Alvarez : “Alvarez ha tecnica e potenza, calcia bene le punizioni. Nel gioco aereo, per la sua altezza, è brillante: la mette sempre in rete. Vede la porta, ha tante qualità che sono difficili da trovare in un solo attaccante. Ha un fiuto del gol speciale, fa un tipo di gioco che è difficile da spiegare. E’ completo. Infiammerebbe uno stadio come il Diego Armando Maradona“.

Sulla possibilità di vederlo a Napoli: “Dove preferirebbe giocare Alvarez? Squadre russe hanno dimostrato interesse, erano disposte a spendere per comprarlo, ma il calciatore e il suo agente desiderano altro, vogliono una squadra che lo faccia crescere. Insomma, il ragazzo deve giocare in un contesto competitivo e che ne aumenti anche la valutazione.

Il Napoli è tra i club che potrebbero prenderlo? So che l’interesse è concreto. Tra tutte le società menzionate, per me, sarebbe la destinazione ottimale. A parità di offerte, sceglierebbe Napoli? Non so dirlo, perché non faccio parte del suo entourage. Se lo seguissi io, gli direi di accettare Napoli come piazza ideale per un approdo in Europa. Rispetto a Fiorentina, Manchester United, Milan ed Inter, il Napoli rappresenterebbe la soluzione più giusta per la prima esperienza lontano dall’Argentina. In uno o due anni, continuando la crescita, Alvarez è destinato all’Olimpo del calcio. Se il Napoli porta a termine l’operazione, dimostra di essere un passo avanti a tutti“. Ha concluso Ceijas.