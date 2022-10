Ajax, l’ex Roy: “Napoli affascinante: regala spettacolo in campo”

Bryan Roy, ex calciatore dell’Ajax, è entusiasmato dal Napoli che reputa affascinante e regala spettacolo in campo

Bryan Roy, ex calciatore dell’Ajax reputa affascinante il gioco del Napoli. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, Roy risponde a varie domande sulla sfida di domani allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Pensieri sul confronto tra Ajax e Napoli della scorsa settimana? “È stato un Napoli eccessivamente affascinante. Non mi aspettavo una squadra così forte, sta molto bene in campo. Mi fa piacere per Spalletti, il quale lascia giocare i calciatori, i ragazzi in campo si divertono. Non è una squadra da catenaccio, applica un calcio completamente olandese. Il Napoli non ha nessun fuoriclasse come Messi, ma sa come indirizzare il pallone in gol”.

È stato il collettivo a far vincere gli azzurri? “È da i tempi di Sarri che questa squadra gioca bene a calcio. La dirigenza ha ingaggiato ottimi allenatori nel corso degli anni, oltre che tanti calciatori importanti. È una squadra che regala spettacolo in campo“.

Sarà determinante il rientro di Osimhen? “Ho visto giocare Victor, ma che calciatore è? Ha tecnica, velocità ed ha un grande cuore. Spalletti può contare su attaccanti importanti, i quali hanno disputato un’ottima gara la settimana scorsa. Lozano è molto pericoloso, lotta tanto in campo. Il rientro di Osimhen sarà complicato per la difesa dell’Ajax, Timber potrebbe riscontrare tanti problemi”.

Roy ritiene che il Napoli regala spettacolo in campo a differenza del Tottenham

Giudizio sul calcio proposto dal Napoli? “Sono felice del gioco proposto dalla squadra azzurra. Quando vedo il Tottenham di Conte non mi diverto. Ma Spalletti sta facendo un gran passo in avanti per il gioco proposto in Italia ed anche in Europa”.

Pensieri su De Ketelaere? “Mi piace tanto per il Milan, è stato un ottimo acquisto. Deve abituarsi al campionato italiano, ma sarà un campione per la squadra rossonera. In Serie A gli allenatori dovrebbero lanciare i calciatori e giocare un calcio più propositivo, costituito da tante verticalizzazioni”.

Domani l’Ajax proverà ad applicare un calcio difensivo? “Difficile che i lancieri si chiuderanno in difesa, anche perché il cuore degli olandesi è dedito all’attacco. Forse la squadra adotterà una strategia differente, ma sempre offensiva“.

Chi vincerà lo scudetto in Serie A? “Mi auguro il Napoli per il calcio proposto“.