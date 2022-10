Napoli-Ajax, i convocati di Schreuder. Squalificato Tadic, recuperato un difensore

– Maarten Stekelenburg

– Jay Gorter

– Remko Pasveer

– Jurrien Timber

– Calvin Bassey

– Owen Wijndal

– Daley Blind

– Jorge Sanchez

– Lisandro Magallan

– Edson Alvarez

– Davy Klaassen

– Kenneth Taylor

– Mohammed Kudus

– Florian Grillitsch

– Youri Regeer

– Steven Bergwijn

– Brian Brobbey

– Lucas Ocampos

– Lorenzo Lucca

– Steven Berghuis

– Francisco Conceicao

– Turi Baas

L’Ajax scenderà in campo con l’obiettivo di conseguire un risultato positivo e rimanere in corsa per un posto in Champions League. Nello stesso turno si giocherà anche Rangers Glasgow-Liverpool ragion per cui almeno un punto permetterebbe ai Lancieri di sperare ancora.