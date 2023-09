Ag. Mario Rui: “Rinnovo con ADL non è semplice. Ha tempi suoi, bisogna essere intelligenti”

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, rivela che le trattative per i rinnovi con De Laurentiis sono complesse e vanno affrontate con intelligenza.

Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, ha parlato delle difficoltà di trattare i rinnovi con il presidente del Napoli De Laurentiis. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: “Le trattative con ADL non sono mai semplici, ha i suoi tempi ma ha sempre portato tutto a termine“.

“Devi saperti porre in maniera intelligente, nel modo sbagliato con lui non otterrai mai nulla” ha aggiunto Giuffredi. Che poi ha concluso: “Magari ci fossero altri presidenti che affrontano il mercato come lui, altri non si rendono neppure reperibili“.

L’agente di Mario Rui ha quindi rivelato che con De Laurentiis bisogna armarsi di pazienza e intelligenza per riuscire a strappare i rinnovi contrattuali, data la complessità delle sue trattative.