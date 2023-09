Koopmeiners, rifiutata un’offerta last minute mostruosa del Napoli

L’Atalanta ha rifiutato un’offerta last-minute da 47 milioni di euro del Napoli per il centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Negli ultimi giorni di mercato il Napoli ha provato l’assalto a Koopmeiners con un’offerta shock da 47 milioni, prontamente rifiutata dall’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha fatto un ultimo disperato tentativo per Koopmeiners offrendo 47 milioni all’Atalanta. Una proposta monstre last minute, dopo il fallimento dell’accordo per Veiga finito in Arabia.

L’offerta, senza bonus né percentuali sulla futura rivendita, è stata però respinta dal presidente Percassi, che aveva già deciso di rendere incedibile l’olandese. Una cifra che a inizio giugno sarebbe stata sufficiente per assicurarselo.

Il Napoli ha provato a sfruttare gli ultimi giorni di mercato con un rilancio rispetto ai 45 milioni che l’agente di Koopmeiners aveva rivelato. Ma l’Atalanta ha tenuto duro rifiutando l’offerta shock.