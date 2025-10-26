ADDIO CALLEJON: tragedia per l’ex campione del Napoli | De Laurentiis in lacrime avvisato dalla camera mortuaria

José María Callejón è stato uno dei migliori giocatori del Napoli degli ultimi anni. I tifosi non lo hanno dimenticato.

José María Callejón è stato molto più di un semplice calciatore per il Napoli: è stato un simbolo di dedizione, costanza e amore per la maglia. Arrivato nel 2013 dal Real Madrid, lo spagnolo si è subito imposto come uno degli uomini chiave del progetto azzurro. Con la sua intelligenza tattica, la corsa instancabile e la capacità di inserirsi negli spazi, è diventato un punto di riferimento sulla fascia destra, incarnando alla perfezione lo spirito combattivo della squadra e della città.

Durante le sue sette stagioni in maglia azzurra, Callejón ha collezionato oltre 300 presenze, segnando più di 80 gol e fornendo un numero impressionante di assist. È stato parte integrante dell’era d’oro del Napoli di Sarri, contribuendo a un gioco spettacolare e riconosciuto in tutta Europa. La sua intesa con Higuaín e Mertens ha formato uno dei tridenti più prolifici e amati della storia recente del club.

Ma ciò che ha reso Callejón speciale non sono solo i numeri: è stata la sua professionalità impeccabile e la capacità di rappresentare con umiltà e orgoglio l’identità partenopea. In campo non si risparmiava mai, in silenzio e con dedizione, conquistando il rispetto di compagni e tifosi.

Per i napoletani, Callejón resterà per sempre uno di loro: un esempio di serietà, sacrificio e attaccamento alla maglia. Anche dopo la sua partenza, il suo ricordo continua a vivere nei cuori dei tifosi e nelle partite che hanno segnato un’epoca indimenticabile del calcio azzurro.

Lutto per José Callejón: deve dire addio alla sorella scomparsa

José María Callejón è stato colpito da un terribile lutto: la sua sorella Vanesa è morta a soli 47 anni. La triste notizia è stata confermata dal Marbella FC, club in cui Callejón ha concluso la sua carriera. Il club spagnolo ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, ricordando Vanesa come parte integrante della famiglia Callejón.

La vicinanza alla famiglia è stata subito evidente, con il Marbella che ha scritto: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Vanesa, sorella di José e Juanmi Callejón”.

Il Napoli si stringe attorno al suo ex giocatore

Anche il Napoli ha voluto far sentire la sua solidarietà a Callejón in questo momento così difficile. Tramite un tweet ufficiale, la società azzurra ha espresso le proprie condoglianze, scrivendo: «Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejón per la scomparsa della cara sorella Vanesa».

Non sono ancora note le cause del decesso, ma l’affetto di tifosi e compagni di squadra è stato immediato. Callejón, che ha trascorso anni indimenticabili a Napoli, può contare sull’affetto di chi lo ha sempre sostenuto.