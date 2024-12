Adani esalta Neres: “Che spettacolo, ha fatto dimenticare Kvara”

L’ex difensore ha commentato la prestazione del brasiliano del Napoli nella vittoria contro l’Udinese, sottolineando la sua capacità nell’uno contro uno.

Daniele Adani ha analizzato la vittoria del Napoli di Antonio Conte sul campo dell’Udinese nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” in onda sui canali Rai. Gli azzurri, dopo la sconfitta interna contro la Lazio al Maradona, sono tornati al successo grazie alle reti di Lukaku, all’autorete di Giannetti propiziata da Neres e al gol di Anguissa.

Un risultato fondamentale che permette ai partenopei di restare in scia all’Atalanta, distante solo due punti dopo la contestata vittoria sul campo del Cagliari, con i sardi furiosi per un calcio di rigore non concesso.

L’ex difensore di Inter e Fiorentina si è soffermato in particolare sulla prestazione di Neres: “Il brasiliano del Napoli fa tante cose e quasi tutte belle. Poteva a mio avviso fare meglio nell’occasione capitatagli nei primi minuti su cross di Di Lorenzo. Però dopo ha giocato molto bene nell’uno contro uno anche grazie alla sua velocità. Sull’azione del gol, in slalom, va sul destro e viene premiato nonostante un tiro sbagliato col destro. Sostituendo Kvaratskhelia ha fatto il bello e cattivo tempo”.