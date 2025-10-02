1 MESE DI STOP: Tudor riceve il bollettino medico | Il tecnico non ha più alternative
Il tecnico della Juventus non ha ricevute belle notizie. Adesso col nuovo infortunio non ha altre opzioni e dovrà inventarsi qualcosa.
Un mese di stop. È questo il verdetto che arriva dallo staff medico e che costringe Igor Tudor a ridisegnare piani e le ambizioni nel momento più delicato della stagione. L’assenza pesa come un macigno, perché si tratta di un titolare imprescindibile nello scacchiere del tecnico croato, uno di quei giocatori che incarnano intensità e carattere.
Il problema, però, non è soltanto tecnico. Questo infortunio rischia di colpire anche sul piano psicologico un gruppo che ha sin da subito ritrovato fiducia dopo le ultime stagioni complicate. Tudor aveva iniziato a dare un’identità precisa al suo progetto Juventus, ma ora i meccanismi andranno rivisti.
Eppure le alternative non abbondano. La rosa è corta, le rotazioni quasi nulle. Non sarà semplice dosare le energie e le forze nelle varie competizioni: ogni scelta di Tudor, a questo punto, diventa una vera e propria scommessa. Tanto in campionato quanto in Champions League.
Nelle prossime settimane il club affronterà scontri importanti, con un tour de force che non lascia margine di errore. Senza uno dei suoi leader, la squadra dovrà mostrare compattezza e spirito di adattamento. Le prossime gare saranno un banco di prova per misurare la resistenza del gruppo.
Un periodo duro
Se i tempi di recupero dovessero allungarsi oltre il previsto, non è escluso un intervento sul mercato degli svincolati per tamponare l’emergenza. Al momento, però, il messaggio è chiaro: compattezza e spirito di sacrificio. Ogni giocatore dovrà sentirsi responsabile, perché la stagione rischia di complicarsi in fretta.
Per Tudor, insomma, comincia il mese più duro della sua gestione. Mantenere la rotta nonostante assenze e limiti numerici diventa la vera sfida. Il tecnico croato sa che è in momenti come questo che si misura la forza di un progetto.
Lo stop inaspettato
Andando più a fondo nella vicenda, manca meno di un mese al big match tra Juventus e Real Madrid, e il bollettino medico non porta buone notizie. Igor Tudor dovrà fare i conti con il bollettino medico ma a vivere una situazione peggiore è senza dubbio l’allenatore del Real Xabi Alonso.
Il tecnico blanco vede svuotarsi la corsia destra, dove né Dani Carvajal né Arnold saranno disponibili. Il Real si presenta dunque con un problema strutturale che limita le opzioni tattiche e costringe Alonso a scelte d’emergenza. In un confronto tanto atteso, dove ogni dettaglio può risultare decisivo, le defezioni rischiano di pesare come macigni.