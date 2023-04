Zuliani: “Il Napoli può perdere lo scudetto”. Chirico: “Sapete cosa ho visto sulle bandiere? Sconvolgente”.

Marcello Chirico e Claudio Zuliani, due giornalisti noti per la loro fede juventina, hanno parlato della lotta per lo scudetto, concentrandosi sul Napoli.

Nonostante la recente sconfitta interna contro il Milan, il Napoli rimane al primo posto in classifica con un vantaggio considerevole sulle altre squadre (la seconda, la Lazio, è a 16 punti). Tuttavia, secondo Claudio Zuliani, il Napoli potrebbe perdere lo scudetto se alla Juventus fossero restituiti i quindici punti sottratti dalla Giustizia Sportiva .

“Siete davvero sicuri che il Napoli vincerà lo scudetto? Il risveglio per i tifosi potrebbe non essere così felice. Ho visto squadre perdere campionati nonostante un largo vantaggio. Poi da Napoli ho sentito cose brutte. Mi risulta che ci sia maretta tra i tifosi e la società. Inoltre c’è l’infortunio di Osimhen che non lascia tranquillo Spalletti. Ora gli azzurri affronteranno un Lecce desideroso di rivalsa dopo avere perso le ultime partite. Ripeto: siete davvero sicuri che il Napoli vincerà lo scudetto?”

Marcello Chirico, invece, non è d’accordo con questa prospettiva e ha voluto rispondere alle parole di Zuliani ai microfoni di 7 Gold. “Ho ascoltato le dichiarazioni di Claudio Zuliani: lui sostiene che la Juventus possa vincere lo scudetto. Io invece sono convinto che sarà il Napoli a trionfare. Non prevedo clamorosi colpi di scena. Il vantaggio dei partenopei è così ampio che dovrebbe accadere un qualcosa di incredibile per sovvertire i pronostici. A Napoli, tuttavia, ho visto una cosa sconvolgente. Bandiere in cui si preconizza anche una vittoria in Champions. Su questo aspetto, fossi in loro, sarei più cauto”, ha dichiarato Chirico a Diretta Mercato.

Nonostante la fede calcistica dei due giornalisti, va sottolineato che il Napoli sta disputando una stagione eccellente e che la squadra di Spalletti merita di essere considerata l’unica candidata allo scudetto.