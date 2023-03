Zuliani insiste: “Osimhen è l’unica plusvalenza fittizia di questo circo”

Zuliani continua il suo attacco ed infatti dice che Osimhen è l’unica plusvalenza fittizia di questo circo

La Juventus è al centro di varie inchieste delicate ed al momento ha ricevuto la squalifica di 15 punti. Intorno al club bianconero tante figure non sono d’accordo con la sentenza ed in attesa del 19 aprile, data in cui si riunirà il Collegio di Garanzia del CONI per verificare il ricorso d’urgenza presentato dai legali della Juventus, monta la difesa sui social della stampa di fede bianconera.

Il caso più eclatante è quello di Claudio Zuliani, ex giornalista e direttore di Juve TV che attacca la FIGC e il procuratore Chinè con una vera e propria invettiva sul suo canale YouTube: “Quali prove ci vogliono per capire che siamo di fronte a un accanimento nei confronti di una squadra? La Juventus. Quali altre prove ci vogliono? La Procura di Lille? Che si dice abbia inviato le carte al procuratore Chinè?”.

Per Zuliani la Procura di Lille ha inviato le carte dell’indagine sulla plusvalenza Osimhen a Chiné

“Perché la Procura di Lille ha fatto un’indagine sulla plusvalenza Osimhen, ha delle carte. Se non c’è accanimento nei confronti di una squadra, la Juventus, perché non esaminiamo le carte di Lille e apriamo un procedimento serio su quella che potrebbe essere l’unica plusvalenza fittizia di tutto questo circo?”, ha detto Zuliani che mette al centro delle sue polemiche spesso il Napoli.