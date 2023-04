Balotelli al Napoli, interviene Osimhen: la risposta del nigeriano

Mario Balotelli strizza l’occhio al Napoli sui social, tagga Victor Osimhen ed il nigeriano risponde all’attaccante.

Mario Balotelli attualmente milita nel Sion, ma non ha mai nascosto la sua volontà di vestire la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante ex Inter sempre molto attivo sui social, ha risposto ad una domanda di un fan che attraverso Instagram gli ha scritto: “Ti vorrei vedere nel Napoli“. A quel punto Balotelli ha taggato Victor Osimhen per capire quale fosse il pensiero del collega.

La risposta di Osimhen a Balotelli non si è fatta attendere: “Sei sempre il benvenuto” ha scritto il nigeriano. Supermario sta girando da tempo di squadra in squadra senza trovare mai una dimora stabile. A 32 anni non è nemmeno così avanti con l’età. Ha un talento smisurato che lo ha portato a vestire maglie prestigiose come quella del Manchester City, dell’Inter, ma anche del Liverpool. Eppure non è mia riuscito, sempre per problemi caratteriali, a raggiungere grandi traguardi o dare un contributo concreto ai club.

Inoltre anche Roberto Mancini, suo grande estimatore, non lo tiene in considerazione per la Nazionale italiana di calcio, nonostante la carenza di punte centrali. Basti pensare che nelle ultime due uscite ha convocato Retegui e non Balotelli.