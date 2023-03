Chirico attacca Napoli: “La Juve è la vostra ossessione”. Poi cita Maradona – VIDEO

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, dal proprio canale YouTube, lancia alcune frecciatine velenose al Napoli e ai suoi tifosi.

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha pubblicato un video sul canale Youtube de Il Bianconero in cui critica i tifosi e i giornalisti del Napoli per essere troppo concentrati sulla rivalità con la Juventus anziché godersi il loro successo nella stagione attuale. In particolare, Chirico si chiede perché ci sia sempre una grande polemica quando la Juventus vince contro l‘Inter, mentre quando l’Inter vince non c’è mai tanto clamore.

“Cari giornalisti e tifosi del Napoli, ma ve lo volete godere sto Scudetto invece di continuare ad essere ossessionati dalla Juventus? Parlate di pallavolisti, sento Varriale che dice che giochiamo con due portieri in campo e che ci è concesso di tutto e di più”.

Chirico fa notare che lo scorso anno ci fu un episodio ancora più controverso a sfavore della Juventus, ma il tecnico dell’Inter, Inzaghi, decise di non parlare degli arbitri.

“Il casino dopo Inter-Juventus è stato innescato dalle parole di Inzaghi. Vorrei però dire una cosa agli interisti e a gente come Materazzi. Perché quando l’Inter perde contro la Juventus si innesca sempre un putiferio? Invece quando vince bisogna stare muti ed accettare sportivamente la sconfitta. L’anno scorso c’è stato un episodio ancora più clamoroso a sfavore della Juventus e Inzaghi disse che non avrebbe parlato di arbitri”.

Chirico poi si rivolge direttamente ai tifosi e ai giornalisti del Napoli, chiedendo loro se non preferirebbero godersi il loro Scudetto invece di essere ossessionati dalla Juventus. Critica anche il fatto che ci sia troppo parlare di presunte decisioni arbitrali a favore della Juventus, citando come esempio il celebre “gol di mano” di Maradona nel 1986, noto come “La mano di Dio”. Chirico sottolinea che, se oggi ci fosse il VAR, quel gol sarebbe stato annullato e ricorda ai tifosi del Napoli che anche la Juventus ha subito decisioni arbitrali contro, come le mani di Rabiot e Vlahovic.

“Ma parlate voi che avete come idolo quello che si è reso famoso nel mondo con un gol di mano clamoroso e che con il VAR sarebbe stato annullato? L’avete chiamata ‘La mano di Dio’.. bene ora beccatevi tutto, la mano di Rabiot e la mano di Vlahovic”.