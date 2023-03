Chirico insiste: “Juve penalizzata, campionato falsato” Ma un particolare lo inchioda

Il giornalista Marcello Chirico, noto per la sua fede juventina, ha parlato di campionato falsato, ma i numeri smentiscono la sua tesi.

Il giornalista Marcello Chirico, di fede juventina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Processo, programma televisivo trasmesso su 7 Gold, riguardo al campionato di Serie A. Secondo Chirico, il torneo sarebbe falsato a causa della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus a campionato in corso, la quale avrebbe causato un inevitabile calo di rendimento e la perdita di tranquillità della squadra bianconera.

“Il campionato della Juventus è chiaramente falsato da tutto quello che si è abbattuto sui bianconeri in questa stagione. Il riferimento è alla penalizzazione di quindici punti arrivata a campionato in corso. La squadra ha perso tranquillità e gli effetti si sono visti anche in campo. Ora vedremo quello che accadrà”.

Tuttavia, bisogna precisare che prima della penalizzazione, la Juventus aveva disputato diciotto partite di campionato, totalizzando 37 punti e una media di 2,05 punti a partita. Inoltre, in Europa, la squadra allenata da Massimiliano Allegri aveva avuto una performance deludente, perdendo ben cinque delle sei partite disputate in Champions League, compreso il pesante 5-1 subito dal Napoli.

I problemi della Juventus sembrano essere nati già prima della sentenza, con una serie di prestazioni negative sia in Europa che in campionato. I numeri dimostrano come il campionato non sia stato falsato da alcun fattore esterno alla squadra stessa.