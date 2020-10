Ziliani contro Paratici. Il dirigente della Juventus ha ricevuto l’ennesima multa dal giudice sportivo per minacce agli arbitri.

Paolo Ziliani, scatenato contro Paratici. Il dirigente della Juve ha ricevuto, dopo quella contro il Crotone, una nuova multa dal giudice sportivo per minacce all’arbitro.

Il giudice sportivo ha sanzionato, Paratici con un’ammenda di 15 mila euro e una diffida perché “non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo” come si legge nel comunicato della Lega di Serie A in riferimento all’1-1 di Juve-Verona.

Il giornalista Paolo Ziliani su Twitter si è scatenato contro Paratici e i media che lo sostengono impunemente. Ecco le parole di Ziliani su Paratici:

“Devono saperlo tutti. Quando la Juve fatica a battere piccoli club come Crotone e Verona (giocando addirittura peggio) il suo massimo dirigente scende a partita in corso dalla tribuna (non può farlo) e va a insultare e minacciare l’arbitro. Golia vs Davide. Due volte in 7 giorni.

Il bello dei media italiani, tv e giornali nessuno escluso, è che rappresentano Paratici come il Sommo Pontefice del calcio. Primo e unico dirigente squalificato per “insulti al VAR”; sempre minaccioso con gli arbitri quando non si adeguano; presente dove gli è vietato essere”.

Ziliani aggiunge: “Paratici spiegato in 4 righe. Juve-Samp, fine 1° tempo, mani di Bonucci da rigore, arbitro non fischia, VAR tace, Sky non mostra: tutto okay. Juve-Verona, fine 1° tempo, gol Morata in fuorigioco, VAR interviene, arbitro annulla, Paratici si catapulta in campo, minacce, insolenze.

Sappia comunque, chi tenta di soffocare le voci fuori dal coro, che le persone che non vogliono più sentirsi prese in giro da una narrazione per bambini dell’asilo sono tante. Per fortuna“.