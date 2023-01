Ziliani: “Il guardalinee di Catania-Juve del 2012 ora è dirigente dei bianconeri”

Scoperta shock di Paolo Ziliani sul guardalinee della controversa partita del 2012 tra Catania e Juventus, piena di errori arbitrali.

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, annuncia una scoperta shock sulla partita Catania-Juventus del 2012 attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Questa partita ha suscitato molte polemiche a causa degli episodi arbitrali controversi: “Ho ricevuto più querele per quello che ho scritto su quella partita (2012) che per altro. Se può essere interessante, il guardalinee Luca Maggiani che ha annullato un gol regolare di Bergessio e ha convalidato un gol irregolare di Vidal, oggi è un dirigente della Juventus (Club Referee Manager)”.

Ziliani, inoltre, aggiunge sulla questione delle plusvalenze: “È giusto dirlo adesso per evitare sorprese: cosa rischiano i club in “partnership” con la Juventus? Atalanta: se arriva tra i primi 6, punti in meno e 7° posto. Sassuolo, Udinese, Empoli: se arrivano tra il 7° e il 17° posto: serie B. Sampdoria: se va in B, punti in meno nel 2023-24″.

“Per finire, la domanda che ci si deve porre adesso è: qual è il valore dei 9 titoli vinti dalla Juventus in un contesto di tale illecito? Chiunque abbia a cuore il futuro del calcio e dello sport sa che i 9 scudetti di Agnelli sono spazzatura. Cancellarli sarebbe il minimo”. Ha concluso Ziliani.