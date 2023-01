“Simeone voleva solo Napoli, ha rifiutato sette squadre per l’azzurro”

Giovanni Simeone ha voluto vestire la maglia del Napoli ad ogni costo, rifiutate anche proposte dalla Juventus.

Valter De Maggio durante il programma Radio Goal offre un retroscena di calciomercato, sull’approdo di Giovanni Simeone in maglia azzurra. Il Cholito ha voluto fortemente la maglia azzurra. Lo conferma anche De Maggio che dice: “Simeone aveva quattro richieste solo da club di Serie A, altri tre erano squadre estero che lo avrebbero preso subito. Ma lui ha detto al suo entourage che voleva solo Napoli”.

La trattativa tra Verona e Napoli per portare Simeone in azzurro è andata avanti per molto tempo. L’argentino ha atteso che il Napoli riuscisse a cedere Petagna al Monza, ma ha sempre tenuto duro perché voleva ardentemente vestire la maglia partenopea, anche a costo di perdere altre occasioni.

Sarà anche per questo che ogni volta che entra in campo lo fa con una motivazione speciale. Lo si è visto anche con la Roma, squadra contro cui Simeone ha segnato un gol bellissimo e decisivo. L’argentino in campo ci mette sempre una carica incredibile, dando il massimo sul terreno di gioco. Allo stesso tempo non fa mai polemica quando deve stare in panchina e gli capita spesso, perché davanti c’è un attaccante come Victor Osimhen.