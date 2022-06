Zerbin, l’agente, pronto per il Napoli. Vi racconto un retroscena”

L’agente di Zerbin parla della convocazione in nazionale e del possibile futuro nel Napoli del calciatore ex Frosinone.

l’avvocato Giulio Marinelli, agente di Zerbin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte

“Gli ultimi giorni sono stati pieni di belle notizie, non ultimo l’esordio in Nazionale di Zerbin. Ieri ero a Cesena, con Giaccherini, è stato bello vedere il suo esordio. Quando stava per entrare, questo cambio non avveniva mai, sono trascorsi 3 o 4 minuti prima che entrasse e chissà quante cose gli saranno passate nella testa. Vi svelo un retroscena, Zerbin era dispiaciuto di non essere stato inserito nel primo elenco, ma poi è riuscito a rifarsi”.

Marinelli ha poi aggiunto: “Il Napoli dovrà valutare Zerbin, noi siamo fortemente convinti che il suo percorso di maturazione è giunto ad un livello importante e la convocazione di Mancini lo conferma. Siamo convinti sia pronto per affrontare il mondo Napoli dall’interno. Ha fatto una bella gavetta e questo lo ha fortificato. Zerbin è cresciuto molto e mi aspetto che in ritiro col Napoli faccia vedere le sue qualità. Spesso si dice che in Italia non vi è coraggio di lanciare i giovani, ma mi rendo conto che lanciarli in una piazza come Napoli non è facile. Però se poi i giovani sono calciatori come Zerbin, devio dire che non sono neanche più giovanissimi. Esordire con la maglia azzurra del Napoli potrebbe essere un’ottima notizia”.