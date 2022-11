Zeman: “Scudetto al Napoli? La Serie A comincia a gennaio”

Zdenek Zeman non si sbilancia sullo scudetto al Napoli. Mentre fa un pronostico sui Mondiali in Qatar.

Zdenek Zeman non si sbilancia in pronostici sullo scudetto al Napoli. Il tecnico non fa la melina su chi potrà essere il prossimo campione d’Italia dopo il Milan. Mentre mostra il suo gioco offensivo, a parole almeno, quando si tratta di ipotizzare i favoriti per i Mondiali in Qatar.

Zeman: “Napoli, attento alle inseguitrici”

Se è vero che il Napoli ha fatto il vuoto dietro di sé dopo i primi tre mesi di campionato, è altrettanto certo – secondo Zeman – che la lunga sosta per i campionati del mondo potrebbe scompaginare i piani e la classifica, da gennaio in poi: “Il Napoli ha sicuramente un grande vantaggio, ma il campionato inizierà dopo i Mondiali. Dovremo vedere in che situazione arriveranno le squadre che inseguono gli azzurri”.

Più facile puntare i propri soldi su chi uscirà vincitore dal mese in Qatar. Zeman, infatti, fa una vera e propria griglia, come fossimo a un Gran premio di Formula Uno o di MotoGp: “Le mie favorite sono Argentina e Brasile, vediamo poi cosa faranno Germania, Francia e Spagna. Peccato che manchi l’Italia. Di solito vincono sempre le solite”.