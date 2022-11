Tifosi del Milan ritornano sulla monetina di Alemao: “A Napoli si permettono di parlare”

Tifosi del Milan ricordano la famosa monetina che colpì Alemeao in un Atalanta-Napoli per tornare a parlare di arbitri.

Evidentemente c’è qualche tifoso del Milan che ha la coda di paglia, sarà forse per lo scandaloso e assurdo arbitraggio di Sozza e del Var Fabbri. Questo non è dato saperlo, ma dopo la valanga di rigori che sono stati concessi ai rossoneri durante la scorsa stagione, a cui si aggiungono altri errori a favore che condizionano la classifica, ci sono stati due episodi in Milan-Fiorentina su cui si è discusso tanto.

Anche perché il fallo di Tomori su Ikoné è netto, ma non è stato fischiato, così com’è netto il fallo di Rebic su Terracciano in occasione dell’autogol di Milenkovic. Azione che doveva essere fermata già poco prima per un fallo su Duncan, nemmeno questo segnalato.

Eppure qualche tifoso del Milan non ha di meglio da fare che ricordare il l’episodio della monetina di Alemao, per tirare in ballo il Napoli e magari per provare a nascondere la polvere sotto al tappeto. C’è chi scrive sui social: “A Napoli possono raccontarsi all’infinito di arbitri del palazzo contro o di essere a +8. Ma questa vergogna non potranno mai più togliersela di dosso. Non potrete mai più togliervela di dosso“.

Quello che dimenticano di dire è un’ovvietà, ma che va ribadita. La monetina colpì veramente Alemao, quindi non si capisce quale sia lo scandalo. Inoltre in quella stessa giornata di campionato al Bologna, che giocava contro il Milan, in lotta per lo scudetto con il Napoli, fu annullato un gol a Marronaro con la palla entrata in porta di mezzo metro almeno. Ma evidente qualche tifoso del Milan vede solo quello che vuole vedere.