Zanoli mette la freccia: ma Spalletti ha altre tre soluzioni per sostituire Di Lorenzo

Alessandro Zanoli sostituto di Giovanni Di Lorenzo durante Atalanta-Napoli, questa è l’idea di Luciano Spalletti. Al momento il giocatore italiano è in vantaggio su Kevin Malcuit, che non è in perfette condizioni fisiche dopo il recente infortunio. Dalla sua il francese ha esperienza e forza fisica, ma secondo Corriere dello Sport le doti di Zanoli e la sua sfrontatezza senza paura stanno convincendo Spalletti. Il tecnico, grazie alla pausa per le Nazionali, ha avuto tempo per testare Zanoli al centro sportivo di Castel Volturno e le possibilità che giochi da titolare sono sempre più alte. Al momento sembra lui il prescelto dall’allenatore toscano, che però sta valutando anche altre soluzioni, anche perché in questa stagione Zanoli ha giocato solo 39 minuti in Serie A. Eppure anche nei circa 15′ minuti con l’Udinese non ha affatto demeritato, entrando in una partita delicata ed in bilico fino alla fine.

Sostituto Di Lorenzo: le scelte di Spalletti

Detto che Zanoli è il giocatore maggiormente indiziato a prendre il posto di Giovanni Di Lorenzo in Atalanta-Napoli, Spalletti sta pensando anche ad altre tre soluzioni.