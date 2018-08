Wolfsburg-Napoli 3-1. Difesa colabrodo, l’attacco non punge. Occorrono rinforzi

Wolfsburg-Napoli 3-1. Gli azzurri sconfitti in Germania. La difesa del Napoli è un colabrodo. Milik in goal. Occorrono rinforzi.

WOLFSBURG-NAPOLI 3-1

E’ stata L’ultima amichevole del Napoli di Ancelotti prima dell’esordio in campionato di sabato 18 agosto con la Lazio. Wolfsburg-Napoli è finita con un pesante 3-1 per i padroni di casa, in rete: 43′ Brekalo, 69′ Milik, 70′ Mehmedi, 74′ Mehmedi.

DIFESA COLABRODO

Alla Volkswagen Arena i verdi di casa hanno giocato meglio del Napoli che ha palesato i soliti problemi in difesa. Ancelotti si è anche spazientito in panchina quando sono arrivati due gol ravvicinati di Mehmedi che ha riportato il Wolfsburg in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Milik. A far preoccupare Ancelotti è soprattutto la tenuta della difesa che nelle tre partite all’estero (Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg) ha incassato nove reti. Troppe.









MILIK IN GOAL MA L’ATTACCO NON PUNGE

L’attacco stellare del Napoli di Sarri, sembra essere appassito, buona la prova di Milik il migliore della compagine partenopea. Il polacco è andato nuovamente a segno dopo il gol realizzato al Borussia Dortmund. Ma è troppo poco per una squadra che sulla carta ha grandi ambizioni. Nel complesso da rivedere anche il centrocampo con Hamsik non sempre capace di prendere per mano la squadra nel nuovo ruolo di regista.

OCCORRONO RINFORZI

Ancelotti ha, forse, sovrastimato la squdra e non ha preteso troppo dal mercato, ma è un dato di fatto oggettivo che a questa squadra serve gente di spessore. Quei due o tre elementi di qualità in grado di caricarsi il Napoli sulle spalle. Conoscendo De Laurentiis questo non accadrà, la filosofia della società non è cambiata nemmeno con il Napoli campione d’inverno.