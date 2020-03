Video – Napoli canta ‘Un giorno all’improvviso’: c’è anche Insigne

Lorenzo Insigne e tutti i tifosi di fede napoletana cantano un giorno all’improvviso, rispondendo all’invito della SSCN lanciato sui social.

E’ il capitano Lorenzo Insigne a scaldare la voce ed a cantare ‘Un giorno all’improvviso’ un vero e proprio inno per il Napoli. La società azzurra oggi attraverso i social aveva lanciato un invito: “Oggi, alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta “Un giorno all’improvviso…”! Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini e dirimpettai e pubblica i video taggando @officialsscnapoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata!”

In un momento difficile in cui tutti sono costretti in quarantena, a causa del coronavirus, per il bene proprio e quello comune, c’è bisogno di serenità e la musica e lo sport possono essere un veicolo estremamente positivo anche per esorcizzare la paura. Così in tanti hanno risposto all’appello e alle 19.45 si sono affacciati dal balcone, dal terrazzo ed hanno cominciato a cantare.

Un giorno all’improvviso: il testo

“Un giorno all’improvviso mi innamorai di te,

Il cuore mi batteva,

Non chiedermi il perché,

Di tempo ne è passato,

Ma sono ancora qua,

E oggi come allora,

Difendo la città,

Ale, ale, ale, ale, ale, ale…”

In questo breve testo è racchiusa la passione quella per il Napoli e per la città di Napoli. Un legame inscindibile che accomuna ogni singolo tifoso a qualsiasi latitudine. Tifosi che rispondendo all’invito del Napoli si sono voluti abbracciare ideologicamente, sperando di poterlo fare presto dal vivo. Una speranza che tiene accesa i cuori quelli degli sportivi, dei tifosi e dei semplici cittadini, che si uniscono al coro e con Insigne hanno contato ‘Un giorno all’improvviso’. Un’immagine bellissima quella trasmessa attraverso i social dalla società partenopea che sta continuando a caricare storie su instagram. In tantissimi hanno contatto, in tantissimi si sono stretti in un unico sentimento, perché dalle difficoltà si esce fuori anche con un sorriso.