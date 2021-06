Il video del gol di Schick in Scozia-Repubblica Ceca sta facendo il giro del web. Il tiro del calciatore da centrocampo è semplicemente meraviglioso. Una botta di prima intenzione appena ha visto che il portiere Marshall era fuori dai pali. Un gol bellissimo quello di Schick segnato agli Europei di calcio, che riporta la luce sul talento di questo calciatore del Bayern Leverkusen che è sempre apparso come un fenomeno. Alla Sampdoria era un astro nascente, giocate fantastiche, gol sempre bellissimi. Sembrava avesse tutto per diventare veramente una stella. Poi a Roma non ha fatto vedere quasi nulla di quello che è capace. A dire la verità Patrick Schick non ha brillato nemmeno durante l’amichevole con l’Italia, in cui si è faticato a capire che fosse in campo.

Eurogol di Schick: il video

Eppure quando uno ha tecnica da vendere è sempre difficile nasconderla del tutto. Così contro la Scozia Schick si è letteralmente inventato una rete che ha portato alla vittoria finale della sua nazionale con la Scozia. L’attaccante ex Roma ha segnato anche la rete che ha dato il primo vantaggio al 42′ del primo tempo, grazie ad un bel colpo di testa. Ma il colpo di genio lo ha firmato al minuto 52 quando ha calciato da centrocampo, guardare per credere: ecco il video del gol di Schick in Scozia-Repubblica Ceca: