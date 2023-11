VIDEO Chiariello: “De Laurentiis deve esonerare Garcia. Ho un retroscena”

Il giornalista Umberto Chiariello chiede l’esonero di Garcia dalla panchina del Napoli, anche in caso di goleada contro l’Empoli.

Notizie Calcio Napoli – Il noto giornalista Umberto Chiariello è stato categorico nel chiedere l’esonero di Rudi Garcia dalla panchina del Napoli. Intervenuto durante la trasmissione quotidiana su Radio Napoli Centrale, Chiariello non ha usato mezzi termini: “De Laurentiis deve esonerare Garcia dopo la partita contro l’Empoli, anche se dovesse finire 5-0 per gli azzurri“.

Chiariello ha motivato la sua posizione spiegando come De Laurentiis, dopo l’esperienza con Gattuso, abbia imparato a non agire d’impulso. Con Ringhio il presidente disse che non l’avrebbe mandato via a stagione in corso per programmare con calma il futuro.

Ma con Garcia sembra esserci una sfiducia di fondo, dettata dall’aver capito tardi che il francese non può dare continuità al gioco di Spalletti. I due hanno princìpi diversi e la squadra ne sta risentendo. Per questo Chiariello non ha dubbi: Garcia andrà esonerato, per dare al Napoli il tempo di ripartire con un nuovo progetto tecnico.

Insomma il noto opinionista non lascia scampo al tecnico transalpino. Vedremo se dopo la sfida all’Empoli arriverà l’inevitabile divorzio. Continuate a seguirci su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla panchina azzurra.