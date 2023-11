“Juve o Napoli?”, la risposta di Cannavaro sulla lotta scudetto

Fabio Cannavaro, ex difensore e pallone d’oro, ha espresso la sua preferenza per la corsa scudetto: secondo lui vincerà il Napoli.

Notizie calcio Napoli – Fabio Cannavaro non ha dubbi su chi vincerà lo scudetto a fine stagione. Intervenuto a Napoli, l’ex difensore e pallone d’oro ha risposto così alla domanda “Juve o Napoli per il titolo?”: “Per lo scudetto dico Napoli”.

L’ex capitano azzurro ha commentato il momento della squadra di Garcia: “Non era facile sostituire un allenatore come Spalletti. Bisogna lasciare lavorare Garcia e poi si vedono i risultati“. Cannavaro si è detto convinto che il Napoli, nonostante un avvio tra alti e bassi, abbia le carte in regola per trionfare in campionato.

Riguardo al suo sogno di allenare gli azzurri, Cannavaro è stato chiaro: “Chi fa il mio mestiere cerca sempre di arrivare al massimo. Un giorno si vedrà”. Infine, sulla Nazionale, secondo lui “bisogna capire perché non sforniamo più campioni”.

