TMW – Victor Osimhen nel mirino del Real Madrid. Pronta l’offerta in estate?

Dopo una prestazione impressionante contro il Real Madrid, Victor Osimhen del Napoli attira l’attenzione dei Galacticos.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Real Madrid ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talenti del panorama calcistico mondiale. E dopo l’ultima partita al Maradona, sembra che un nuovo nome sia salito alla ribalta: Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza del Real Madrid è rimasta particolarmente colpita dalla prestazione del giovane attaccante nigeriano. Nonostante Osimhen fosse già stato precedentemente nel mirino dei madrileni, la sua recente dimostrazione di abilità e determinazione ha riacceso l’interesse del club spagnolo.

Tuttavia, la strada per l’acquisizione di Osimhen non sarà facile. Con il potenziale arrivo di Kylian Mbappé nella prossima estate, il Real Madrid dovrà valutare attentamente le sue opzioni. Ma con il contratto di Osimhen che si avvicina alla scadenza, il Napoli potrebbe trovarsi in una posizione difficile se dovesse arrivare un’offerta allettante dal Real.

Se Mbappé dovesse decidere di non unirsi ai Galacticos, Osimhen potrebbe diventare una priorità per il Real Madrid. Con le sue capacità di finalizzazione e la sua presenza fisica in campo, il nigeriano potrebbe essere l’ingrediente perfetto per rinfrescare l’attacco madrileno.