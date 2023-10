Bellingham: "Maradona, superiore a me, almeno da quanto ho visto..."

Jude Bellingham, match-winner in Napoli-Real Madrid, ha parlato di Maradona: “Da quello che ho visto nei video, era superiore a me”.

CALCIO NAPOLI. Il talento del Real Madrid Jude Bellingham, decisivo nella vittoria per 2-1 sul campo del Napoli in Champions League con un gol e un assist, ha parlato di Diego Armando Maradona nel post-partita.

“Da quello che ho visto nei documentari, la qualità di Maradona era superiore alla mia” ha dichiarato l’inglese, consapevole di aver segnato nello stadio dedicato ad uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

“Io cerco solo di dare il mio contributo come Jude, non come Maradona” ha proseguito con umiltà Bellingham, che si è detto soddisfatto per la vittoria: “Sono 3 punti importanti che ci mettono in buona posizione nel girone“.

Le parole frl giovane centrocampista del Real Madrid, che non si è lasciato intimidire dall’imponente eredità di Maradona hanno fatto storcere il naso a moltissimi appassionati di calcio, che sui social, hanno invitato Bellingham a non paragonarsi con le divinità.