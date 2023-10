VIDEO – Rinnovo Osimhen, che frecciata di ADL: “Quando lasciano Napoli non riescono a trovare la via maestra”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato una vera e propria frecciata relativa alla situazione contrattuale di Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Nel corso di una recente intervista, Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli, ha affrontato apertamente il tema del rinnovo contrattuale di Victor Osimhen. Il presidente del Napoli, con il suo stile diretto e tagliente, ha lanciato una frecciata, evidenziando l’importanza e la valorizzazione che Osimhen ha nel contesto del Napoli.

De Laurentiis ha dichiarato senza mezzi termini: “Osimhen se rinnova? Sì, non c’è problema, non c’è mai problema. Nel Napoli sono sempre tutti quanti contenti, il problema semmai è quando vanno via che non riescono a trovare la via maestra”. Con queste parole, il presidente ha voluto sottolineare che il Napoli offre non solo un ambiente di crescita e sviluppo ai suoi giocatori, ma anche una via chiara e vincente, al contrario di altri club dove i talenti spesso si disperdono.

Queste parole di De Laurentiis sono un chiaro messaggio a Osimhen e al suo entourage: un messaggio che non solo pone l’accento sull’importanza di Osimhen nel progetto del Napoli, ma che serve anche a rassicurare i tifosi sulla volontà del club di preservare i suoi talenti chiave.

Ecco il video dell’intervista pubblicato direttamente da Gianluca Di Marzio: