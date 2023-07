Vessicchio: “Pressioni per far vincere il prossimo scudetto all’Inter. FiGC in imbarazzo”

Sergio Vessicchio, giornalista di fede bianconera, lancia una bomba mediatica sulla FIGC e l’Inter.

Sergio Vessicchio, direttore giornalista e tifoso bianconero, continua la sua campagna mediatica contro i detrattori della Juventus. In un recente video sui social media, Vessicchio ha rivelato informazioni sorprendenti riguardanti l’Inter e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Secondo Vessicchio, la FIGC è “imbarazzatissima” per la situazione dell’Inter, che è alle prese con debiti enormi. “Da una fonte attendibile mi è arrivata la voce che la FIGC è imbarazzata per la vicenda Inter e per i suoi debiti che la vedono in odore di fallimento. La cifra di un miliardo e 300 milioni di passivo è confermata,” ha dichiarato Vessicchio.

Ma la rivelazione più scioccante è che ci sarebbero pressioni per far vincere lo scudetto all’Inter il prossimo anno. “Mi è arrivata la voce che ci sono pressioni per far vincere lo scudetto all’Inter il prossimo anno. La FIGC ha paura che possa vincere il campionato una squadra fallita, indebitata a un miliardo e 300 milioni per salvarla,” ha affermato Vessicchio.

Vessicchio ha concluso le sue dichiarazioni sostenendo che queste pressioni provengono anche dall’estero. “Sono cose molto gravi che pongono Gravina e la FIGC in maniera imbarazzata perché vorrebbero che vincesse una squadra pulita e seria. Le pressioni arrivano anche dall’estero perché sia l’UEFA che la FIFA vogliono salvare l’Inter e farla rimanere nel calcio giocato”.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste affermazioni non sono state ancora confermate da altre fonti. Resta da vedere come la FIGC e l’Inter risponderanno a queste affermazioni.