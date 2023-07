Meluso nuovo ds del Napoli con un legame speciale con Massimo Troisi

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli e il legame con Massimo Troisi emerge come un interessante retroscena.

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. E’ proprio il cosentino classe ’65 il prescelto per sostituire Cristiano Giuntoli, ormai passato alla Juventus, scelta fatta dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo un’attenta valutazione tra diversi candidati. Meluso, ex dirigente dello Spezia, ha un background di successo sia come calciatore che come dirigente sportivo. Ha militato in squadre di prestigio come Lazio, Salernitana e Foggia, prima di intraprendere la carriera nel mondo della gestione del calcio. Ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo in diverse squadre, tra cui Foggia, Pisa, Padova, Cosenza e Lecce, prima di concludere la sua esperienza nella società ligure nel 2021.

Prima di assumere il nuovo incarico come direttore sportivo del Napoli, Meluso era già legato alla città partenopea. Infatti è stato il testimone di nozze di Enzo Decaro, famoso attore e grande amico di Massimo Troisi. Meluso e Decaro sono stati compagni nel celebre trio de La Smorfia, che li ha catapultati alla ribalta e ha fatto divertire il pubblico italiano per diversi anni. Dopo questa esperienza, Decaro ha intrapreso una carriera di successo come regista e attore in numerose serie televisive, durata oltre 30 anni. Il suo ultimo ruolo è stato quello di San Gennaro nel film di Paolo Sorrentino.

Con l’arrivo di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo, il Napoli punta a continuare il suo percorso di successo nel panorama calcistico italiano. La sua esperienza nel mondo del calcio e il suo legame con personaggi noti come Massimo Troisi rendono ancora più interessante questa nuova avventura nel calcio partenopeo.