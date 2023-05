Vessicchio shock: “Inter mafia del calcio: manipola la Giustizia sportiva contro la Juve”

Parole pesanti di Sergio Vessicchio che attacca: “Inter mafia del calcio: manipola la Giustizia sportiva contro la Juventus”

Commento shock di Sergio Vessicchio. Il giornalista, abituato a creare polemica, si è scagliato contro l’Inter, dopo la vittoria della finale di Coppa Italia e la conquista della finale di Champions League: “Il destino non centra poco o niente, è tutto costruito a tavolino perché Ceferin era invitato a Milano per il derby dall’Inter, dal bancarottiere Zhang. E’ stato pilotato questo atto di finale, ma il bello ancora deve venire perché vedremo cosa costruiranno con la finale per fargliela vincere. Intanto gli hanno dato una marea di milioni, ma nonostante questo sono falliti”.

Le parole shock di Vessicchio: “Inter mafia del calcio”

In occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Falcone, Vessicchio non si è lasciato andare a semplici commenti ed ha tirato in ballo i nerazzurri: “Mai più di oggi ho sete di giustizia, ho sete di avere la verità nascosta da vergognosi interpreti della giustizia da Santoriello a Chiné, dalla corte federale al collegio di garanzia”.

“Interpreti di di una giustizia malata e utilizzata contro il nemico (la Juventus) manipolata a favore della mafia del calcio chiamata Inter ,squadra e associazione a delinquere chiamata Inter, altro che società sportiva. Oggi mi manca Falcone con la sua sete di libertà e verità. Sono passati 31 anni e la sua scomparsa alla luce dei fatti purtroppo è rimasta vana”. Parole pesanti del direttore di Tuttojuve.net che non sono in linea minimamente con il pensiero di Napolipiu: il sito si dissocia da tali commenti.