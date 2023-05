Imparato: “Non giustifico Spalletti. Ecco De Laurentiis come lo ha pungolato”

Gaetano Imparato non giustifica Luciano Spalletti e sottolinea una frase di Aurelio De Laurentiis rivolta a lui

Gaetano Imparato, giornalista e firma de La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione sulla vicenda Luciano Spalletti. Nella trasmissione “Fuorigioco”, il cronista si è soffermato su alcuni aspetti del rapporto tra l’allenatore e ADL: “Il presidente Aurelio De Laurentiis ha il suo carattere, lo sappiamo bene tutti, ma ci sono anche allenatori che ne approfittano e ci marciano. Per quanto mi riguarda, Luciano Spalletti non lo giustifico. Avete sentito quando il patron del Napoli parla di riconoscenza? In questo discorso rientra anche il tecnico toscano”.

Per Imparato Spalletti si è approfittato del carattere di De Laurentiis

Imparato ha poi proseguito: “E Spalletti ci rientra per un motivo semplice, nel senso che ha avuto a disposizione una squadra che gli ha permesso di vincere uno scudetto a 63 anni, il più vecchio vincente della Serie A”. Al momento resta da capire se esistono i margini per una ricomposizione della frattura tra il massimo dirigente del club partenopeo e l’allenatore toscano. De Laurentiis ha infatti esercitato l’opzione del rinnovo del contratto, con la famosa PEC, inviata ad aprile. Ma al momento i rapporti non sono idilliaci e bisogna vedere cosa succede.