Verso il Genoa, la Sorpresa di Garcia Potrebbe Essere Imminente

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, sta considerando l’opzione di far esordire Natan nella partita contro il Genoa.

La partita del Napoli contro il Genoa potrebbe portare una sorpresa in difesa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Rudi Garcia sta meditando sull’opportunità di far esordire Natan, sebbene l’opzione di vederlo in campo dal primo minuto sembri al momento esclusa.

Natan: Un Esordio Probabile, ma Non dal 1′

“Natan si prepara all’esordio che, però, non avverrà dal primo minuto. Più probabile nella ripresa, soprattutto nel caso in cui l’andamento del match lo consenta”, ha evidenziato la redazione de Il Mattino. Questo suggerisce che Garcia potrebbe essere incline a dare a Natan una chance durante la partita, ma probabilmente nella seconda metà.

Ostigard e Altri: Le Opzioni di Garcia

Durante la conferenza stampa di ieri, Garcia ha anche parlato di Ostigard, il difensore norvegese: “Contento che Leo abbia fatto 180′ con la nazionale. Io certe cose le vedo“. Ostigard potrebbe quindi essere un altro elemento da considerare nella formazione del Napoli.

Le Parole di Garcia sull’Esordio di Natan

Garcia ha detto: “Natan? Sarà più pronto, abbiamo svolto un lavoro preciso per lui… E’ arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, piano piano sta sparendo. Siete un po’ fissati su Natan, lui è pronto come gli altri. Ostigard con la Norvegia ha giocato due volte in 90 minuti, non lo dimentichiamo. Hanno giocato molto anche Cajuste, Lindstrom e Kvara, questa è una notizia importante”.